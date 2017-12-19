В США 70-летняя вдова отдала мошеннику 225 тысяч долларов

Четвёртый перевод денег был заморожен после того, как сын женщины узнал, что её обманывали, и связался с ФБР.

В США ФБР проводит расследование по заявлению 70-летней жительницы штата Оклахома, которая утверждает, что мошенник обманным путём завладел её сбережениями в размере 225 тысяч долларов. Об этом сообщает Associated Press.

Пенсионерка Филлис Линдси в "Фейсбуке" познакомилась с мужчиной, представившимся генералом Лестером Холмсом. По словам Линдси, их "роман закрутился очень быстро". Мужчина рассказал, что он находится в Сирии.

В результате их общения Линдси сделала четыре денежных перевода. Последний из них был заморожен после того, как сын женщины узнал, что её обманывали, и связался с ФБР.

Ранее Лайф сообщал о том, что доверчивая пенсионерка из Москвы отдала полмиллиона рублей лжесотруднице банка, которая сообщила ей о грядущем переходе России на новую валюту.