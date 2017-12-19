В МИД Австрии посчитали преждевременным разговор об продлении санкций против РФ

Обсуждение продления санкций ЕС в отношении России с января 2018 года без полноценной дискуссии преждевременно. Об этом заявила новый министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала ORF.

— В январе мы вместе с нашими европейскими партнёрами должны проанализировать ситуацию. Но сегодня сказать, как будет обстоять ситуация, я не могу, — сказала Кнайсль.

Она также отметила, что санкции против РФ были продлены полгода назад и остаются в силе, но при этом говорить о том, какое решение будет принято в январе, преждевременно.

Ранее Лайф сообщал, что новое правительство Австрии планирует содействовать в отмене санкций против РФ.