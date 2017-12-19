Forbes назвал Джорджа Лукаса богатейшей американской знаменитостью

На втором месте с капиталом в 3,6 миллиарда долларов расположился Стивен Спилберг.

Режиссёр, сценарист и создатель научно-фантастической саги "Звёздные войны" Джордж Лукас стал самой богатой знаменитостью 2017 года по версии журнала Forbes. Соответствующий рейтинг был опубликован на сайте издания.

По информации СМИ, его состояние оценивается в 5,5 миллиарда долларов.

На втором месте с капиталом в 3,6 миллиарда долларов расположился режиссёр Стивен Спилберг. Третью позицию с 2,8 миллиардами долларов заняла популярная телеведущая Опра Уинфри.

За ними следуют баскетболист Майкл Джордан, иллюзионист Дэвид Копперфильд, рэперы Дидди, Джей-Зи, гольфист Тайгер Вудс и Доктор Дре.

Последнюю строчку в рейтинге занимает писатель Джеймс Паттерсон с капиталом в 730 миллионов долларов.

Напомним, в рейтинг богатейших американских знаменитостей могут попасть только граждане США, которые разбогатели благодаря своей славе, а не стали знаменитыми из-за своего богатства.