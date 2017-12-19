Daily Mirror: Российские отели взвинчивают цены для болельщиков ЧМ-2018

В ряде гостиниц, готовящихся принять болельщиков в 2018 году, стоимость номеров была поднята в 35 раз.

Гостиницы России завысили цены на проживание в отелях на период проведения Чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщает Daily Mirror.

В некоторых гостиницах стоимость номеров была поднята в 35 раз.

Например, сообщает издание, гостиница "Галерея парк Волгоград" предлагает снять двухместный номер в летние месяцы не за 20 фунтов, как сейчас, а за более чем 700.

Ранее Лайф сообщал об аналогичном поведении руководства отелей в других городах, готовящихся принять болельщиков в 2018 году.