Саакашвили сравнил Порошенко с пивом, вызывающим похмелье

По его словам, нынешний президент Украины, прибегая к националистическим лозунгам, отравляет организм всего государства.

Бывший губернатор одесской области Михаил Саакашвили назвал президента Украина Петра Порошенко пивом, от которого у Украины будет сильное похмелье.

— Пиво. Когда ты пьёшь пиво, а оно всего 12 градусов, организм думает, что это пища, и ты принимаешь всё больше, и больше, и больше. Вот Янукович — это была водка, это был виски, это была бормотуха какая-то. Порошенко — это пиво, — сказал Саакашвили в эфире местного телеканала.

Политик также отметил, что после пива бывает самое плохое похмелье. Согласно его словам, Порошенко, прибегая к националистическим лозунгам, отравляет организм Украины.