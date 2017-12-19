Дональд Трамп заявил о намерении восстановить "мир через силу"

Во время представления стратегии национальной безопасности США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нацелен на создание "мира через силу". Об этом сообщает РИА "Новости".

Трамп заявил, что США входят в новую эпоху соперничества, сталкиваясь с вызовами в том числе со стороны России и Китая.

— В этой стратегии есть признание того, что, нравится нам это или нет, мы вошли в новую эру соперничества. Мы признаём, что во всём мире сейчас идёт активное военное, экономическое и политическое противостояние — сказал он.

По словам Трампа, сокращение расходной части военного бюджета помешало реализации этой задачи и имело "разрушительные" последствия. Поэтому президент США пообещал "положить этому конец".

Напомним, 18 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности. В документе Россия, Китай, Иран и КНДР были названы угрозами для Соединённых Штатов.