Златан Ибрагимович и Поль Погба поздравили больных детей с Рождеством

Футболисты "Манчестера Юнайтед" Златан Ибрагимович и Поль Погба вместе с одноклубниками посетили госпиталь и поздравили больных детей с наступающим Рождеством. Об этом сообщил Ибрагимович в своём "твиттере".

— В жизни есть вещи важнее футбола, — написал Ибрагимович, поблагодарив своего партнёра по команде и клуб за такую акцию.