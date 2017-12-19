Златан Ибрагимович и Поль Погба поздравили больных детей с Рождеством

Футболисты "Манчестера Юнайтед" Златан Ибрагимович и Поль Погба вместе с одноклубниками посетили госпиталь и поздравили больных детей с наступающим Рождеством. Об этом сообщил Ибрагимович в своём "твиттере".
There is more important things in life than football. Thank you for having me, @paulpogba and @ManUtd #RoyalManchesterChildrensHospital pic.twitter.com/a5rJyC1PsW— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 18 декабря 2017 г.
— В жизни есть вещи важнее футбола, — написал Ибрагимович, поблагодарив своего партнёра по команде и клуб за такую акцию.
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