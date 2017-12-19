Подозреваемый в убийстве британского дипломата в Ливане признал свою вину

Мужчина украл у девушки кошелёк, изнасиловал её, убил и выкинул на обочину дороги.

Водитель Uber, который был арестован 18 декабря по подозрению в убийстве дипломата Ребекки Дайкс, признал свою вину, сообщает Mirror.

По информации издания, мужчина украл у девушки кошелёк, изнасиловал её, убил, а затем выбросил тело из такси на обочину. Отмечается, что полиция, задержавшая преступника, понятия не имела, кем является жертва.

Чтобы идентифицировать тело, следствию пришлось привлечь художника. Он сделал набросок лица погибшей девушки, который потом показали по телевидению. На изображении сотрудник британского посольства опознал Ребекку Дайкс.

Предварительное расследование показало, что убийство дипломата не имело политических мотивов.

Напомним, тело Ребекки Дайкс было найдено в ливанском Бейруте на обочине скоростной трассы. Как сообщают СМИ, Дайкс подверглась сексуальному насилию, а потом была задушена.