Дуров: Сбой в работе Telegram произошёл по причине "невероятного роста трафика"

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил сбой в работе приложения и пообещал, что проблемы будут устранены в ближайшее время.

— По причине отмечаемого в последнее время невероятного роста трафика примерно в 17 часов по Гринвичу сообщения доставлялись медленнее, чем обычно. Мы внесли ряд изменений, завтра всё должно быть хорошо, — написал он в своём "твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что пользователи мессенджера по всему миру сообщили о проблемах в работе мессенджера. В соцсетях жаловались на низкую скорость отправки сообщений, долгую загрузку изображений и проблемы с подключением к Сети.