Британец попал в больницу после неосторожного применения секс-игрушки

Британец получил разрыв кишечника из-за неудачного применения секс-игрушки длиной 77 сантиметров. Об этом сообщает Daily Mirror.
Drunk Brit, 53, perforates bowel after 'losing control' of 30-inch sex toy https://t.co/MC3E1Sm1VI pic.twitter.com/fD5KXFWYhV— Daily Mirror (@DailyMirror) 15 декабря 2017 г.
Пьяный 53-летний мужчина сам пришёл в приёмное отделение больницы и пожаловался на сильную боль. В заднем проходе у него находился гигантский фаллоимитатор.
По словам врачей, пациент "потерял контроль" над огромной секс-игрушкой, которая застряла в его кишке, а затем пробила кишечник. Рентген подтвердил, что в брюшной полости пациента находится инородное тело.
В отчёте хирургов говорится, что им пришлось удалить игрушку и вырезать 20 сантиметров толстой кишки, включая ту часть, которая была разорвана. Следующие девять дней пациент провёл в больнице с колостомическим мешком, который используется для приёма каловых масс, когда нормальная дефекация невозможна.
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