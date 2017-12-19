Британец попал в больницу после неосторожного применения секс-игрушки

Чтобы спасти мужчину, хирургам пришлось удалить 20 сантиметров его толстой кишки.

Британец получил разрыв кишечника из-за неудачного применения секс-игрушки длиной 77 сантиметров. Об этом сообщает Daily Mirror.

Пьяный 53-летний мужчина сам пришёл в приёмное отделение больницы и пожаловался на сильную боль. В заднем проходе у него находился гигантский фаллоимитатор.

По словам врачей, пациент "потерял контроль" над огромной секс-игрушкой, которая застряла в его кишке, а затем пробила кишечник. Рентген подтвердил, что в брюшной полости пациента находится инородное тело.

В отчёте хирургов говорится, что им пришлось удалить игрушку и вырезать 20 сантиметров толстой кишки, включая ту часть, которая была разорвана. Следующие девять дней пациент провёл в больнице с колостомическим мешком, который используется для приёма каловых масс, когда нормальная дефекация невозможна.