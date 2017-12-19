Палестина запросила проведение специальной сессии Генассамблеи ООН по Иерусалиму

Палестина официально запросила проведение специальной сессии Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима.
— Мы выразили желание провести встречу как можно скорее, — заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур по итогам краткой встречи с председателем Генассамблеи ООН Мирославом Лайчаком.
Речь идёт об экстренной сессии, в ходе которой Генассамблея может рекомендовать членам ООН прибегнуть к коллективным мерам с целью поддержания или восстановления международного мира и безопасности.
Ранее Лайф сообщал, что США наложили вето на резолюцию ООН, которая не признаёт статуса Иерусалима.
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