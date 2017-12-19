Палестина запросила проведение специальной сессии Генассамблеи ООН по Иерусалиму

Речь идёт об экстренной сессии, в ходе которой Генеральная ассамблея может рекомендовать членам ООН прибегнуть к коллективным мерам для поддержания мира и безопасности.

Палестина официально запросила проведение специальной сессии Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима.

— Мы выразили желание провести встречу как можно скорее, — заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур по итогам краткой встречи с председателем Генассамблеи ООН Мирославом Лайчаком.

Речь идёт об экстренной сессии, в ходе которой Генассамблея может рекомендовать членам ООН прибегнуть к коллективным мерам с целью поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что США наложили вето на резолюцию ООН, которая не признаёт статуса Иерусалима.