Российские наблюдатели не смогли покинуть ДНР

Переход линии соприкосновения в Донбассе российскими и украинскими офицерами Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня перенёсся на 19 декабря. Наблюдателям пришлось вернуться в Донецк по вине Киева, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на руководителя представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК Руслана Якубова.
По его словам, офицерам не удалось покинуть республику из-за того, что патрули миссии ОБСЕ покинули свои места на КПВВ Горловка-Майорск. В целях безопасности руководство представителей Вооружённых сил РФ в СЦКК решило не пересекать линию соприкосновения.
Отмечается, что повторная попытка пересечь линию соприкосновения будет предпринята 19 декабря.
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