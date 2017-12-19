Российские наблюдатели не смогли покинуть ДНР

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Российские наблюдатели не смогли покинуть ДНР

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Аверин

Офицерам не удалось пересечь линию разграничения из-за того, что патрули миссии ОБСЕ покинули свои места.

Переход линии соприкосновения в Донбассе российскими и украинскими офицерами Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня перенёсся на 19 декабря. Наблюдателям пришлось вернуться в Донецк по вине Киева, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на руководителя представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК Руслана Якубова.

По его словам, офицерам не удалось покинуть республику из-за того, что патрули миссии ОБСЕ покинули свои места на КПВВ Горловка-Майорск. В целях безопасности руководство представителей Вооружённых сил РФ в СЦКК решило не пересекать линию соприкосновения.

Отмечается, что повторная попытка пересечь линию соприкосновения будет предпринята 19 декабря.

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