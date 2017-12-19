Россия предупредила США и Канаду о последствиях поставок оружия на Украину

Постпред РФ при ООН Петр Ильичёв обратил внимание на сообщения о том, что Канада уведомила о готовности выдавать своим компаниям лицензии на отправку оружия на Украину.

Поставки на Украину оружия из США и Канады подталкивают руководство страны на новые военные авантюры. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Петр Ильичёв на заседании Совета Безопасности ООН.

— Совершенно очевидно, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает её руководство, которое саботирует минские договорённости, на новые военные авантюры, — сказал Ильичёв.

Российский дипломат также обратил внимание на сообщения о том, что Канада уведомила о готовности выдавать своим компаниям лицензии на отправку оружия на Украину, а компании из США "уже поставляют Киеву оружие, кулуарно получая на это согласие и Госдепа, и Пентагона".

Ранее Лайф сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила о негативном эффекте поставок оружия на Украину.