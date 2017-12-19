Мужчина убил супругу и покончил с собой из-за анонимного письма об измене

Первым тела супругов обнаружил их сын Томми. На двери родительской спальни он увидел записку "Пожалуйста, не входите. Позвоните в полицию, я извиняюсь за то, что им придётся иметь с этим дело".

В Великобритании отец четверых детей 65-летний Ричард Питкин убил свою жену и совершил самоубийство после получения анонимного послания об измене. В нём было сказано, что его супруга Сара вот уже несколько месяцев изменяет ему с новым бойфрендом. Историю рассказывает Daily Mirror.

Сообщается, что пара разошлась несколько месяцев назад и начала жить раздельно. Однако официально оформить развод супруги не успели. Вскоре после получения Ричардом письма супруга приехала к нему "поговорить о финансах".

Через некоторое время их сын Томми нашёл на двери родительской спальни записку "Пожалуйста, не входите. Позвоните в полицию, я извиняюсь за то, что им придётся иметь с этим дело".

Женщину нашли с множественными ножевыми ранениям в области шеи. Рядом находилось тело мужчины. Расправившись с супругой, он наложил на себя руки.