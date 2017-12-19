США намерены обвинить КНДР в причастности к вирусу WannaCry

Из-за кибератаки многие организации по всему миру были заражены вирусом-шифровальщиком.

Во вторник, 19 декабря, администрация президента США должна публично обвинить Северную Корею в распространении кибератаки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, из-за атаки WannaCry многие госпитали, банки и другие компании по всему миру были заражены вирусом-шифровальщиком.

Правительство США считает, что нападение совершило хакерское подразделение, известное как Lazarus Group, работающее от имени правительства Северной Кореи.

И хотя КНДР отказывается брать ответственность за WannaCry, помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт в своём эссе в издании Wall Street Journal написал, что заявление о причастности Северной Кореи "основано на доказательствах".

Он уточнил, что компании Microsoft удалось отследить следы атаки. Они привели к киберкомпаньонам северокорейского правительства.

Крупная атака на компьютерные системы по всему миру была зафиксирована 12 мая. В 74 странах было совершено 45 тысяч нападений на компьютеры с операционной системой Windows.