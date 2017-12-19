Количество пострадавших от кишечной инфекции в Макарове превысило 120 человек

У 97% горожан, пострадавших при вспышке инфекции, заболевание протекает в лёгкой форме.

Количество пострадавших от вспышки кишечной инфекции в городе Макарове Сахалинской области возросло до 124 человек.

— По состоянию на утро вторника диагноз поставлен 124 жителям Макаровского района, 79 из них — дети. Число госпитализированных не изменилось и составляет восемь человек, — сообщила ТАСС начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Галина Ковтонюк.

У 97% подвергшихся влиянию инфекции заболевание протекает в лёгкой форме. Все госпитализированные находятся в стабильном состоянии.

Как ранее сообщал Лайф, из-за вспышки кишечной инфекции в Макарове были закрыты на карантин детские сады и школы.