Мать погибшего в Нигере американского солдата обвинила Пентагон во лжи

В конце января — начале февраля будущего года Пентагон опубликует финальное расследование произошедшего в Нигере.

Мать военнослужащего армии США Ла Дэвида Джонсона обвинила оборонное ведомство США во лжи. Об этом сообщает ABC News.

Коуанда Джонс-Джонсон утверждает, что Пентагон лжёт её семье о том, каким образом был убит её сын.

— Это ранит меня, потому что Ла Дэвид уважал свою работу. Это действительно ранит меня, потому что нам рассказали семь разных историй, — заявила Коуанда Джонс-Джонсон.

Как ожидается, в конце января — начале февраля будущего года Пентагон опубликует финальное расследование произошедшего в Нигере.

Ранее Лайф сообщал о том, что Дэвида Джонсона нашли мёртвым. Его руки были связаны за спиной, на нём не было обуви, а на затылке виднелась глубокая рана. Предполагается, что он мог быть казнён.