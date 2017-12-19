Киев объяснил, почему российские наблюдатели не смогли покинуть ДНР

Ранее Руслан Якубов заявлял, что офицерам не удалось пересечь линию разграничения по вине украинской стороны.

В Киеве заявили, что военные наблюдатели из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня не смогли пересечь линию соприкосновения в Донбассе из-за обстрела реактивными системами залпового огня. По словам украинских силовиков, обстрел якобы вели ополченцы ДНР.

— Боевики НЗФ ОРДЛО продолжают цинично нарушать предоставленные ими же гарантии безопасности и режим прекращения огня. Так, 18 декабря 2017 около 17:00 они обстреляли с использованием РСЗО населённый пункт Новолуганское, что привело к массовым разрушениям и жертвам среди местного населения, — говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что Донецк "своим дерзким обстрелом поставил под угрозу жизнь своих кремлёвских сторонников".

Напомним, ранее руководитель представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК Руслан Якубов сообщил, что наблюдателям пришлось вернуться в Донецк по вине Киева.