Роспотребнадзор предупредил российских туристов о риске заражения чумой в Китае

За 2017 год в провинции Ганьсу на северо-западе страны было зафиксировано четыре летальных случая заболевания чумой.

Роспотребнадзор предупредил туристов из РФ, планирующих поездки в Китай, о росте заболеваемости септической формой чумы. Она была зафиксирована в северо-западной провинции Ганьсу.

По информации ведомства, там комиссия по вопросам здравоохранения и планирования семьи подтвердила смерть пастуха от септической формы чумы.

На данный момент 12 местных жителей, контактировавших с умершим, находятся под наблюдением медиков.

Отмечается, что это уже четвёртый летальный случай заболевания чумой в стране за 2017 год. Так, в июле в той же провинции скончались трое больных.