ООН: более 258 миллионов человек в мире являются мигрантами

Значительную часть мигрантов составляют выходцы из России, Китая, Бангладеш, Сирии, Пакистана и Украины.

Более 258 миллионов человек в мире являются мигрантами. Об этом сообщается в докладе департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

Согласно докладу, с 2000 года общее количество мигрантов увеличилось на 49%. Уточняется, что 26 миллионов из них являются беженцами.

Самое большое количество мигрантов проживает в США — 49,8 млн человек. Далее следуют Саудовская Аравия, Германия и Россия — в каждой из стран проживает около 12 миллионов переселенцев.

На глобальном уровне значительную часть мигрантов составляют выходцы из России, Китая, Бангладеш, Сирии, Пакистана и Украины.

Ранее Лайф сообщал о том, что ЕС считает миграцию проблемой для многих поколений европейцев.