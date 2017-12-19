Лил Уэйн примет участие в церемонии вручения "Порно-Оскаров"

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Лил Уэйн примет участие в церемонии вручения "Порно-Оскаров"

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Фото: © REUTERS/Steve Marcus

В начале этого года триумфатором премии стал россиянин Алексей Маетный, известный под псевдонимом Markus Dupree.

Хип-хоп исполнитель Лил Уэйн станет музыкальным гостем премии AVN Awards, которую часто называют "Порно-Оскаром". Об этом сообщает TMZ.

Церемония вручения наград пройдёт в Лас-Вегасе в январе 2018 года.

Ведущими станут порнозвёзды Анджела Уайт и Харли Лоттс.

В начале этого года триумфатором премии стал россиянин Алексей Маетный, известный под псевдонимом Markus Dupree. Он завоевал три награды. Отмечается, что Маетный — первый россиянин, который стал лауреатом такой премии.

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