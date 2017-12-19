Лил Уэйн примет участие в церемонии вручения "Порно-Оскаров"

Хип-хоп исполнитель Лил Уэйн станет музыкальным гостем премии AVN Awards, которую часто называют "Порно-Оскаром". Об этом сообщает TMZ.
Lil Wayne Headlining at 2018 AVN Awards https://t.co/94P8nzuuYw— TMZ (@TMZ) 19 декабря 2017 г.
Церемония вручения наград пройдёт в Лас-Вегасе в январе 2018 года.
Ведущими станут порнозвёзды Анджела Уайт и Харли Лоттс.
В начале этого года триумфатором премии стал россиянин Алексей Маетный, известный под псевдонимом Markus Dupree. Он завоевал три награды. Отмечается, что Маетный — первый россиянин, который стал лауреатом такой премии.
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