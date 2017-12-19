Пентагон: Американские дипломаты всегда будут выступать "с позиции силы"

По словам министра обороны США, новая стратегия национальной безопасности страны позволит государству "ответить на вызовы в сфере безопасности".

Благодаря мощи вооружённых сил страны американские дипломаты всегда будут выступать "с позиции силы". Об этом говорится в заявлении министра обороны США Джеймса Мэттиса, которое он сделал по случаю объявления новой стратегии национальной безопасности страны.

Глава Пентагона назвал стратегию "чёткой и всеобъемлющей". Мэттис уточнил, что она позволит государству "ответить на вызовы в сфере безопасности".

По словам министра обороны, при поддержке союзников и партнёров военные продолжат защищать интересы безопасности США так же, как сейчас оберегают свободы страны.

Напомним, 18 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности. В данном документе Россия, Китай, Иран и КНДР были названы угрозами для Соединённых Штатов.