В Хабаровске гражданина Филиппин приговорили к 12 годам колонии за убийство

В Хабаровске суд приговорил гражданина Филиппин к 12 годам лишения свободы за убийство двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

— Хабаровским краевым судом постановлен обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Филиппины по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц"), — сказано в сообщении.

Обвиняемый в ноябре 2016 года убил двух своих соотечественников, находясь на судне "Юго-Восток-3" в Беринговом море.

Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.