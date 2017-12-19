В парке развлечений во Флориде установили говорящую фигуру Трампа

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В парке развлечений во Флориде установили говорящую фигуру Трампа

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Робот способен произносить фразы, участие в записи которых принимал непосредственно сам Дональд Трамп.

В парке развлечений Magic Kingdom в американском штате Флорида установили фигуру президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Daily News.

Выставка откроется во вторник после реставрации. Робот способен произносить фразы, участие в записи которых принимал непосредственно сам Дональд Трамп.

Зал был основан в 1971 году, в нём представлены все президенты Соединённых Штатов.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Сети появилась петиция, призывавшая организаторов парка не наделять фигуру американского президента способностью говорить.

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