В парке развлечений во Флориде установили говорящую фигуру Трампа

В парке развлечений Magic Kingdom в американском штате Флорида установили фигуру президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Daily News.
Выставка откроется во вторник после реставрации. Робот способен произносить фразы, участие в записи которых принимал непосредственно сам Дональд Трамп.
Зал был основан в 1971 году, в нём представлены все президенты Соединённых Штатов.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Сети появилась петиция, призывавшая организаторов парка не наделять фигуру американского президента способностью говорить.
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