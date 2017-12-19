Строителям Восточного выплатили 13,6 миллиона рублей долгов

Подрядчик пообещал отдать работникам оставшиеся 30,7 миллиона рублей до конца года.

Строители космодрома Восточный в Амурской области получили 13,6 миллиона рублей, которые им задолжали подрядчики, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Амурской области.

Отмечается, что до конца года работникам планируется отдать свыше 30,7 миллиона рублей.

— За прошедшую неделю строителям космодрома Восточный выплатили 13,6 миллиона рублей. 11,5 из них — ГВСУ № 6. Сумма долга теперь равна 30,7 млн рублей, — говорится в сообщении.

По данным властей Приамурья, полностью с работниками рассчиталось ГВСУ № 12. Оно выплатило строителям 2,2 млн рублей.

Ранее начальник управления занятости населения Амурской области Елена Дуленова заявляла, что деньги ждут 1221 человек.

Напомним, Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 700 сотрудникам ЗАО "Аэродромы мосты дороги", трудящимся на строительстве космодрома Восточный, и неисполнению решения суда против гендиректора ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов" Минобороны России Александра Морина. Он более двух месяцев не выплачивал зарплаты сотрудникам ЗАО "АМД".