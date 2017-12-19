Россиянина задержали при попытке перейти через границу Камбоджи и Таиланда

В Камбодже у мужчины, по его словам, украли все деньги и документы — поэтому пробираться в Таиланд ему пришлось нелегально.

Гражданина России Кирилла Н. задержала иммиграционная полиция Таиланда, когда тот пытался попасть в страну из Камбоджи по мосту "Дружбы". Об этом сообщают местные СМИ.

При задержании мужчина рассказал, что в Камбоджу он приехал из Таиланда всего на несколько дней. По его словам, там неизвестные украли у него все деньги и паспорт. После этого он попытался вернуться к друзьям, отдыхавшим в тайском курортном городе Паттайя и нелегально пересечь границу. При этом в его рюкзаке был обнаружен старый российский паспорт, просроченный на несколько лет.

Отмечается, что иммиграционная полиция задержала россиянина из-за опасений в том, что он может находиться в международном розыске.