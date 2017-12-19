Кабмин распределил семь миллиардов рублей на доплаты к пенсиям в регионах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении более семи миллиардов рублей на доплаты к пенсиям проживающих в 13 регионах РФ неработающих пенсионеров с доходами ниже регионального прожиточного минимума. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте кабмина.

— Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 7085,7 млн рублей, — сказано в тексте сообщения.

Доплаты получат более 400 тысяч человек. Размер дотации составит от 2,3 до 8,4 тысячи рублей.

Документ был одобрен на заседании Кабинета министров России 14 декабря.