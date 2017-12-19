В США судья ушёл в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах

По словам федерального судьи, он вёл откровенные разговоры как с мужчинами, так и с женщинами.

Федеральный судья США Алекс Козинский подал в отставку, узнав, что как минимум 15 женщин обвиняют его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Washington Post.

— Понимание, что я заставил кого-то из моих служащих чувствовать себя некомфортно, меня огорчает, это никогда не было моей целью. За это я искренне извиняюсь, — заявил Козинский.

Он добавил, что всегда вёл откровенные разговоры как с мужчинами, так и с женщинами.

Ранее Лайф сообщал о том, что в США сенатор-демократ штата Миннесота Эл Франкен уйдёт в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.