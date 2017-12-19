В Иркутске 15-летний подросток найден зарезанным рядом со школой

В убийстве подозревают его сверстника — 16-летнего жителя Иркутска, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

Шестнадцатилетнего подростка задержали в Иркутске по подозрению в убийстве своего сверстника — воспитанника одного из социально-реабилитационных центров. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Иркутской области.

— Сотрудниками уголовного розыска совместно с экипажем патрульно-постовой службы подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 16-летний житель Иркутска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление имущественного характера, состоящий на учёте в отделе по делам несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Стало известно, что между двумя подростками произошёл конфликт на спортивной площадке рядом с одной из школ. Дошло до поножовщины: один из них нанёс другому ранения. От полученных повреждений 15-летний подросток скончался на месте.

На данный момент ведётся расследование по уголовному делу и решается вопрос о мере пресечения несовершеннолетнему.