Трое человек погибли при пожаре в Хабаровском крае

К настоящему моменту удалось установить личность лишь одной жертвы — мужчины 1972 г.р.

Три человека погибли в результате пожара в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл около 5:40 мск в квартире на улице Калинина, а в 6:12 возгорание было полностью ликвидировано.

На месте происшествия были обнаружены тела трёх погибших, однако к настоящему моменту удалось установить личность лишь одного из них — Киселёва А. 1972 года рождения. По предварительной информации, погибшие задохнулись продуктами горения.

В связи с произошедшим проводится проверка.