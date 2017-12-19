Саакашвили рассказал, как сотрудники СБУ восхищаются Путиным

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины восхищаются президентом РФ Владимиром Путиным и считают его идеалом.

— Они так восхищаются, они говорят: "Да, Путин бы этих (сторонников Саакашвили. — Прим. ред.) в бараний рог скрутил. Путин бы навел порядок", — вспомнил слова эсбэушников бывший президент Грузии в эфире телеканала News One.

Что касается украинского президента Петра Порошенко, то в его адрес Саакашвили слышал только проклятия.

Как уже сообщал Лайф, украинские силовики пытались задержать Саакашвили, однако сторонники экс-главы Одесской ГА отбили его и смогли освободить. Позже его снова схватили, однако суд постановил освободить бывшего президента Грузии из-под стражи.