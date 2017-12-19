Учёные назвали признак скорой смерти

У страдающих этим синдромом риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 43%.

Основной признак скорой смерти — синдром беспокойных ног, при котором у пациента возникают неприятные ощущения в ногах в состоянии покоя, заставляющие его постоянно шевелить конечностями. К такому выводу пришли американские учёные, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Neurology.

Учёные проанализировали данные 57 417 женщин, средний возраст которых 67 лет. Они заметили, что у страдающих этим синдромом риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний повышался на 43%.

При этом связи между СБН и другими опасными болезнями, к примеру онкологией, установлено не было.