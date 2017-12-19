Во ВЦИОМ рассказали, довольны ли россияне ежегодной пресс-конференцией Путина

С её содержанием, по оценкам социологов, знакомы в целом 60% граждан нашей страны.

Свыше 85% россиян, знакомых с содержанием ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, остались удовлетворены его ответами. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Общий уровень удовлетворённости по итогам пресс-конференции-2017 повторил максимальный результат прошлого года — 88%, — приводит РИА "Новости" слова специалистов, которые отметили также, что 10% россиян, которые смотрели прямой эфир с главой государства, остались недовольны его ответами.

С содержанием пресс-конференции Путина знакомы в целом 60% россиян. Уточняется, что у 46% россиян интерес вызвало всё выступление президента, треть опрошенных заявили, что им были интересны отдельные темы. Ещё 6% граждан сочли пресс-конференцию интересной, но затянутой, 5% сказали, что беседа была скучной, ещё 5% заявили, что разочарованы разговором.

В опросе, который был проведён 15–17 декабря методом телефонного интервью, приняли участие 1,8 тыс. человек старше 18 лет.

Ранее Лайф писал о самом важном из пресс-конференции президента.