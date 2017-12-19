СКР возбудил три уголовных дела из-за обстрела Донбасса украинскими силовиками

СК РФ возбудил три новых уголовных дела после того, как украинские силовики в очередной раз нанесли удары по гражданским объектам Донбасса. Они были заведены по статье "Применение запрещённых средств и методов ведения войны". Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Речь идёт об обстрелах, которые продолжались с 12 по 14 декабря. В итоге пятеро мирных жителей получили различные травмы.

— Украинские военные действовали по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом населения юго-востока Украины признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования на Украине, — пояснили в СК.