Губернатор Закарпатья пообещал "набить морду" Георгию Туке

Ранее тот заявил, что в области распространяется "мягкий сепаратизм", что вызвало возмущение главы региона.

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что "набьёт морду" замминистра Украины по делам беженцев Георгию Туке за слова о "мягком сепаратизме" в регионе. Об этом он заявил изданию "Гордон", комментируя слова чиновника о том, что у местного населения большое количество венгерских паспортов, в госучреждениях много иностранных флагов, а во время официальных мероприятий употребляется иностранная речь.

— Кто такой этот Тука? Он в жизни в Закарпатье не был! — возмутился Москаль. — Закарпатье не было никем оккупировано. Я где-то его встречу в Киеве и обязательно ему это всё выскажу в нелитературной форме.

Глава Закарпатья отметил, что Москалю нужно заняться своими прямыми обязанностями, а не распространять слухи, и подчеркнул, что венгры Украине угрозы не несут.

— Что вы к ним пристали? Я Туке набью морду, если он ещё раз вспомнит о Закарпатье, — добавил губернатор.

Как ранее писал Лайф, министр иностранных дел Украины Павел Климкин порадовался, что этнические венгры массово покидают Закарпатье.