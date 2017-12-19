Бил пять часов. Житель Липецкой области жестоко расправился с гражданской женой

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Бил пять часов. Житель Липецкой области жестоко расправился с гражданской женой

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Девятилетняя дочь погибшей осталась сиротой: её родной отец погиб в автокатастрофе.

В Липецкой области мужчина до смерти избил гражданскую жену. С многочисленными гематомами Анастасию доставили в местную больницу. Врачи несколько дней боролись за жизнь девушки, но спасти её не смогли.

<p>Фото: Life SHOT</p>

Девушка поступила в ЦРБ города Лебедянь с многочисленными травмами: переломы рёбер, обширная гематома головного мозга. Она скончалась в больнице на третий день.

<p>Фото: Life SHOT</p>

У Анастасии осталась девятилетняя дочь от первого брака. Девочка теперь сирота. Её родной отец погиб в автокатастрофе.

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