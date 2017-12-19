Забивший до смерти гражданскую жену житель Липецкой области арестован

Житель Липецкой области Максим Грибанов, который на протяжении пяти часов избивал гражданскую жену, арестован. Ему грозит срок до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает Gorod48.

По данным СМИ, материалы дела уже переданы в Следственный комитет РФ. Отмечается, что изначально его подозревали в преступлении по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", однако затем её переквалифицировали на более жёсткую в связи со смертью девушки.

Анастасия после пяти часов избиения поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии. У неё были сломаны ребра и диагностирована обширная гематома головного мозга. Она скончалась в больнице на третий день.