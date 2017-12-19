Секретная роль Хэмилла. Актёр раскрыл подробности съёмок "Последних джедаев"

Оказалось, что артист исполнил роль ещё одного персонажа — Доббу Ская, созданного при помощи CG-графики.

Актёр Марк Хэмилл, исполнивший роль Люка Скайуокера в "Звёздных войнах", признался, что в восьмом фильме фантастической франшизы сыграл не только джедая. Его слова передаёт Entertainment Weekly.

Оказалось, что, помимо Скайуокера, в "Последних джедаях" артист исполнил роль персонажа по имени Доббу Скай, созданного при помощи CG-графики. Этот герой появляется в казино города Канто-Байт. При этом, по словам Хэмилла, он сам попросил режиссёра Райана Джонсона взять его на съёмки сцены.

— Я сказал, что очень хотел бы поиграть с технологией захвата движения, и он ответил: "Хорошо". И мне довелось побывать на площадке казино и увидеть 150 членов массовки в отпадных костюмах, — заявил Хэмилл.

"Звёздные войны: Последние джедаи" вышли на экраны 14 декабря. Картина режиссёра Райана Джонсона возглавила российский прокат, собрав за первый уик-энд 504,9 миллиона рублей.