За бесплатно. Большинству россиян не платят за переработки

Из-за большой загруженности на основном месте работы граждане страны стали меньше искать подработку.

В 2017 году россияне стали больше работать, но меньше зарабатывать. Таковы данные мониторинга, который был проведён в Российской академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС), передаёт "Коммерсантъ". Несмотря на дополнительные несколько рабочих часов, выплаты за сверхурочные получает только треть сотрудников. При этом реже получают за переработку работники торговли и бытового обслуживания (25%), чаще — руководители (52%).

Согласно данным исследования, за три квартала текущего года на одного сотрудника больших и средних предприятий в среднем пришлось на 17 часов больше, чем за тот же отрезок времени в 2016 году.

В связи с ростом занятости на основном месте работы граждане стали меньше подрабатывать. Так, если в прошлом году вторая работа была у 2,4 миллиона россиян, то в текущем году этот показатель снизился до 1,6.