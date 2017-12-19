Съедобный раритет. Англичанка нашла у прабабушки 115-летние конфеты и съела их

Сладости, выпущенные ко дню коронации короля Эдуарда VII, принадлежали прабабушке женщины — графине Эллен Силлс.

49-летняя англичанка Викки Джонс наткнулась на коробку с конфетами в комоде в доме своей умершей прабабушки. Несмотря на то что сладости были изготовлены в 1902 году ко дню коронации короля Эдуарда VII, любопытная англичанка решила попробовать раритет на вкус.

Would you eat a 115-year-old box of chocolates? This gran did... https://t.co/UVHMdieAoz — The Sun (@TheSun) 18 декабря 2017 г.

— Не могу сказать, что они действительно имели вкус чего-либо. Шоколад потерял весь свой цвет, стал несколько белым. Я бы сказала, что он был рассыпчатым, — рассказала британка изданию The Sun, отметив, что каких-то побочных эффектов после того, как съела шоколад, не заметила.

Шоколад принадлежал её великой прабабушке — графине Эллен Силлс, жившей в Шеффилде и умершей в середине 1990-х годов. Почему обладательница так и не притронулась к сладостям, но продолжала их хранить, остаётся загадкой.