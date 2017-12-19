"Во все тяжкие" по-украински. Под Львовом накрыли банду учителей-наркоторговцев

Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности по Львовской области задержали педагогов, которые в свободное от уроков время торговали наркотиками.
Организаторами незаконного бизнеса оказались супруги, работающие учителями в местной школе. Семейная пара была задержана "на горячем" во время очередной партии реализации наркотического сырья.
— По результатам обысков было изъято 1,5 литра ацетилированного опия, амфетамины и другие наркотические вещества, — сообщил на странице в "Фейсбуке" первый замруководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. — Мужчина, учитель истории, после проведения уроков в школе выезжал в Турковский и Самборский районы, где сбывал лично наркотические вещества.
Суд заключил наркоторговцев "под прикрытием" под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Любопытно, что помимо прекурсоров и готовых к употреблению доз в квартире наркопедагогов были найдены школьные рефераты о вреде употребления наркотиков.
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