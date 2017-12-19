Ликвидирован причастный к подрыву бомбы в Махачкале лидер балаханинской банды

Взрыв прогремел четыре года назад в столице Дагестана, тогда погибло два ребёнка.

Главарь балаханинской бандгруппы, причастный к подрыву бомбы в Махачкале, ликвидирован в Дагестане, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Вместе с Шариповым был ликвидирован и его подельник. Сейчас его личность устанавливается. Их нейтрализовали во время боестолкновения в двух километрах от села Игали.

Во время осмотра тел участников бандформирования силовики нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

По версии следствия, Шарипов причастен к подрыву бомбы в Махачкале в 2013 году, жертвами взрыва стали два ребёнка. Кроме того, его подозревают в вымогательстве у бизнесменов.