Забивший до смерти жену житель Липецкой области угрожал её девятилетней дочери

Муж неоднократно угрожал: если девушка уйдёт, то пострадает ребёнок — девятилетняя Алина — и все её родственники.

Забивший супругу до смерти житель Липецкой области Максим Грибанов неоднократно угрожал расправиться с родственниками девушки и даже её дочерью от первого брака — девятилетней Алиной, передаёт Life SHOT.

Погибшая Анастасия — уже вторая жена "лебедянского изувера". Первую супругу он также частенько избивал. Доставалось и Анастасии. Гражданский муж всячески проявлял свою власть. В частности, заставил девушку уволиться с её места работы — администрации города Лебедянь. Неоднократно муж угрожал: если она уйдёт, то пострадает ребёнок — девятилетняя Алина — и все её родственники.

После того как родственники Анастасии выложили снимки её травм в социальных сетях, им начали поступать угрозы от семьи Грибановых: мол, если они не уберут фото, их жизнь станет невыносимой.

Гражданский супруг избивал Анастасию в течение пяти часов, у девушки были сломаны рёбра и диагностирована обширная гематома головного мозга. Она скончалась в больнице на третий день. Теперь девятилетняя Алина осталась сиротой: её родной отец погиб в автокатастрофе пять лет назад.