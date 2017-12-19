КамАЗ возглавил рейтинг самых популярных грузовиков в России за ноябрь

Следующие две строчки занимают шведский бренд Scania и отечественная "Группа ГАЗ".

Рынок новых грузовых автомобилей в ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го вырос на 56,9%. Таким образом, общий объём реализованных за этот месяц машин составил более 8,5 тысячи единиц. Об этом сообщило аналитическое агентство "Австостат".

Лидерство в данном сегменте российского авторынка сохранил за собой КамАЗ. По сравнению с прошлым годом продажи его грузовиков увеличились на 49%. Бренду удалось реализовать 2,8 тысячи авто.

Серебро почётного рейтинга принадлежит шведскому бренду Scania, отставание которого довольно существенно — 778 грузовиков. Бронза досталась ещё одному отечественному производителю — с показателем 741 грузовик её занимает "Группа ГАЗ". Также в пятёрку вошли автомобили шведской компании Volvo и немецкого производителя Mercedes-Benz.

По данным агентства, всего за последние 11 месяцев 2017 года при росте рынка на 50,3% в России было продано более 69 тысяч новых грузовиков.