Хакеры впервые атаковали российский банк через международную систему SWIFT

Название финансового учреждения, а также сумма причинённого ущерба не раскрываются.

Российский банк впервые был атакован через международную межбанковскую систему SWIFT, сообщает "Коммерсантъ". По данным специалистов по информационной безопасности, инцидент произошёл 15 декабря, после чего денежные средства были выведены за границу.

Проблемы в сфере информбезопасности в банке выявила также недавняя проверка Центробанка, однако название финансовой организации и сумма причинённого ущерба не раскрываются.

По информации специалистов компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB, к хакерской атаке причастна группировка Cobalt, на счету которой не менее 50 успешных кибератак на банки по всему миру. Отмечается, что злоумышленники рассылали несколько недель назад вредоносную программу, с помощью которой они и смогли проникнуть в систему банка. В среднем же промежуток от проникновения до вывода денег составляет порядка трёх-четырёх недель, а сумма — около 100 миллионов рублей.