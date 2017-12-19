Избивший жену до смерти житель Лебедяни частично признаёт вину

Забивший до смерти свою жену житель города Лебедяни в Липецкой области частично признаёт свою вину. Свой поступок 34-летний Максим Грибанов объясняет ревностью.
— Вину признаёт частично, выдвигает свою версию произошедшего. По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность — подозреваемый увидел СМС в её телефоне, — цитирует РИА "Новости" старшего помощника руководителя СУ СК Юлию Кузнецову.
30-летняя Анастасия поступила в больницу с тяжёлыми травмами: у девушки были сломаны рёбра и диагностирована обширная гематома головного мозга. Сожитель избивал её в течение пяти часов. Через три дня девушка скончалась. Её девятилетняя дочь Алина осталась сиротой. Мужчина арестован.
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