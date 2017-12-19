В Москве арестован гражданин Норвегии, шпионивший за ВМФ

По данным следствия, он получал секретные сведения от арестованного ранее по обвинению в госизмене россиянина.

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца гражданина Норвегии, подозреваемого в шпионаже против России.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Бергу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля 2018 года, — сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Краснова.

Она уточнила, что защита Фроде Берга обжаловала это решение. Однако дата рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции Мосгорсуда ещё не назначена.

Отмечается, что норвежец был задержан сотрудниками ФСБ в ходе спецоперации при получении документов с секретными данными, касающихся Военно-морского флота России. По версии следствия, файлы Бергу передавал россиянин Алексей Житнюк, которого тот же суд ранее арестовал по обвинению в госизмене.