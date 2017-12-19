В ФСБ предупредили о смене стратегии ИГИЛ

По словам Александра Бортникова, глобальным переформатированием боевики хотят оперативно приспособиться к изменившейся ситуации.

После поражения в Сирии и Ираке террористическая группировка ИГИЛ* сменила стратегические цели, намереваясь создать новую всемирную террористическую сеть за пределами Ближнего Востока. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ рассказал директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

— Претерпевает изменения и тактика проведения террористических атак. Главари международных террористических организаций ориентируют своих сторонников на осуществление так называемого автономного джихада, — заявил он, добавив, что тактика была изменена в связи с эффективными действиями сирийской армии и ВКС РФ и, как результат, в связи с потерей контроля над большими территориями и рядом нефтеносных районов.

По словам Бортникова, с этим связан ряд террористических актов в разных странах мира: Афганистане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, Мали, Турции, России, Великобритании, Испании, Швеции, Финляндии и других.

Глава ФСБ также рассказал о том, что в России и странах Центральной Азии был предотвращён ряд терактов, а также нейтрализованы угрозы совершения нападений на российские диппредставительства за границей.

— Российскими органами безопасности партнёрам (по СНГ. — Прим. ред.) передано около 300 лиц, подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций. 218 из них привлечены к уголовной ответственности, — добавил он.

Как ранее писал Лайф, ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в здании церкви в Пакистане.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.