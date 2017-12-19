Американцы разрабатывают "чудо-яхту", взяв за основу древнюю русскую лодку

Компания из Соединённых Штатов Америки H.A.R.D. сообщила о заказе строительства тридцатиметровой сверхпрочной яхты HARD 97. Об этом передаёт Yacht Harbour.

СМИ отмечает, что судно будет способно плавать в экстремальных условиях, в частности в тропиках или в арктических льдах. Основой выступила форма русских кочей — эти лодки использовались на Русском Севере и в Сибири в XI–XIX веках.

"Суперъяхта" будет обладать двумя дизельными двигателями, которые дадут две тысячи лошадиных сил. Скорость составит 12 узлов (22 км в час), дальность автономного плавания — 3 тысячи миль (свыше 5550 км).

Она сможет вместить десять гостей и четырёх членов экипажа.