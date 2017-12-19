Задолженность россиян по алиментам превысила 100 млрд рублей

Долг россиян по выплатам алиментов на содержание несовершеннолетних детей превышает 100 миллиардов рублей. Об этом сообщила судья Татьяна Назаренко на пленуме Верховного суда.
— На данный момент общая задолженность составляет более 100 миллиардов рублей, — сказала она.
По данным Верховного суда России, взыскание алиментов продолжает оставаться наиболее распространённой категорией дел в сфере семейного законодательства. Сейчас пленум разрабатывает рекомендации для судов по рассмотрению связанных с ними дел.
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