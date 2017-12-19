Задолженность россиян по алиментам превысила 100 млрд рублей

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Задолженность россиян по алиментам превысила 100 млрд рублей

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Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Долг россиян по выплатам алиментов на содержание несовершеннолетних детей превышает 100 миллиардов рублей. Об этом сообщила судья Татьяна Назаренко на пленуме Верховного суда.

— На данный момент общая задолженность составляет более 100 миллиардов рублей, — сказала она.

По данным Верховного суда России, взыскание алиментов продолжает оставаться наиболее распространённой категорией дел в сфере семейного законодательства. Сейчас пленум разрабатывает рекомендации для судов по рассмотрению связанных с ними дел.

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